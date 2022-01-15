طقس الخليج.. أمطار على السعودية وغائم بالكويت والإمارات

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم ااربعاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .

نتيجة لتأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي من الغرب، مصحوبا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع وجود تيار هوائي علوي ممتد من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد تدفق السحب المتوسطة من البحر الأحمر باتجاه الدولة اعتبارا من يوم السبت وحتى الأربعاء، على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. ويكون طقس السبت مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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