شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة مناهضة للاستيطان فى محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين سكان المحافظة وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطى بكثافة، ما أدى لوقوع 7 إصابات عولجت 6 ميدانيًا فيما تم نقل السابع إلى مستشفى لتلقى العلاج.

ووقعت الاشتباكات خلال مسيرة مناصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عامًا) والذى دخل فى حالة غيبوبة منذ ثمانية أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد فى الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

من جانبه، طالب أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، بتدخل الهيئات الدولية وفى مقدمتها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد والإفراج عنه.

وأضاف التميمي، أن الأسير أبو حميد يعانى من عملية إعدام مع سبق الإصرار من قبل سلطات الاحتلال وما تسمى مصلحة السجون، التى تصر على إبقائه فى الأسر رغم الحالة الصحية الخطيرة التى يمر بها.