شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يواصل عملياته ضد حركة "الشباب" ويدمر عدة قواعد تابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت وحدات من الجيش الصومالى عدة قواعد لحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى فى منطقة جنالى بإقليم شبيلى السفلى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الجمعة بأنه تم بعد تدمير مواقع "حركة الشباب" تنفيذ عمليات تمشيط واسعة فى المنطقة لتتبع العناصر المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار هناك.

وشنت وحدات من الجيش الصومالى عملية عسكرية ضد "حركة الشباب" جنوبى محافظة مدغ.

وأكد الجيش الصومالى، أن العناصر المسلحة فرت نحو جنوب محافظة مدغ، بعد الخسائر الفادحة التى تكبدتها جراء العملية العسكرية.

يذكر أن الجيش الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته للقضاء على عناصر "حركة الشباب" الناشطة فى بعض مناطق البلاد.