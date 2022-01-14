شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 4881 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الجمعة، تسجيل 4881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولا توجد حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 456 ألفا و311 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 417 ألفا و414 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر91 في المائة.



وأضاف السند أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 25 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 36 ألفا و423 حالة.