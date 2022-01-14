شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الوقود في لبنان مرتين خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الوقود في لبنان، مرتين خلال اليوم الجمعة، حيث صدر صباح اليوم جدول أسعار يتضمن تخفيض الأسعار بنسبة تتراوج من 2200 ليرة وحتى 11600 ليرة، ثم صدر جدول أسعار جديد بعد عصر اليوم، يتضمن تخفيضًا إضافيًا ملحوظًا يتراوح ما بين 6400 ليرة و35600 ليرة.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه سعر صرف الدولار بشكل كبير وغير مسبوق على مدار يومين لينخفض من 33500 ليرة لكل دولار ليسجل متوسطه حتى تعاملات منتصف اليوم حوالي 28500 ليرة لكل دولار.

ووفقًا لجدول التسعير الصادر صباح اليوم، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة والمازوت 11600 ليرة والغاز 9800 ليرة، وأصبحت أسعار صفيحة بنزين 95 أوكتان 375600 ليرة وبنزين 98 أوكتان 388400 ليرة والمازوت 398400 ليرة وبلغ سعر أسطوانة الغاز 349700 ليرة.

وبعد عصر اليوم صدر جدول أسعار جديد حدد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بسعر 369200 ليرة بانخفاض قدره 6400 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 381800 ليرة بانخفاض قدره 6600 ليرة، ووصل سعر صفيحة المازوت 362800 ليرة بتراجع قدره 35600 ليرة، فيما انخفض سعر أسطوانة الغاز بمقدار 30100 ليرة لتسجل 319600 ليرة.

وكانت أسعار الوقود بجميع انواعه قد ارتفعت في لبنان أمس للمرة الثانية خلال يومين بزيادات تراوحت قيمتها من 3000 ليرة وحتى 16600 ليرة.