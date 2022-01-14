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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيدو.. شاهقة مائية بالقرب من كورنيش جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، مقطع فيديو يوثق لحظة تشكل شاهقة مائية صغيرة.
وأوضح المسند أن الشاهقة تشكلت بالقرب من كورنيش جدة صباح اليوم الجمعة.
والشاهقة المائية هي عمود من الهواء مختلطة مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دُوّاميّة فوق بحيرة أو محيط، تظهر عادة على شكل قمع قد يصل إلى السحاب.
ويأتي توثيق الشاهقة المائية بالقرب من كورنيش جدة، تزامنًا مع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
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