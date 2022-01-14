الجيش الصومالى يدمر قواعد لميلشيا الشباب جنوبى البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، أنه دمر عدة قواعد لميلشيات الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في منطقة جنالي بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الجمعة/ أن عملية عسكرية نفذتها الكتيبة الـ84 للفرقة الـ14 أكتوبر من الجيش في مناطق شبيلى السفلى، أسفرت عن تدمير عدة قواعد لمليشيا الشباب، وأعقب ذلك تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع فلول المليشيات وتعزيز الأمن و الاستقرار.



يذكر أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.