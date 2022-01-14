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30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة للاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وانتشرت في شوارع المدينة، وفتشت أمتعة المواطنين، وفحصت بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية، رغم الأجواء الماطرة، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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