الداخلية العراقية: اعتقال 61 إرهابيا وتدمير 4 أوكار خلال أسبوع

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة القبض على 61 إرهابيا وتدمير 4 أوكار حصيلة الممارسات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حصيلة الممارسات الأمنية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 13 يناير الجاري؛ أسفرت عن تنفيذ أوامر قبض بحق 61 إرهابيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي.



وأشارت إلى أنه تم تدمير 4 مضافات (أوكار) إرهابية، وضبط 31 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور على 7 مخازن للعتاد والأسلحة تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي.