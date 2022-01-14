شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بعدد إصابات كورونا بـ 5628 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت السعودية، اليوم الجمعة، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 5628 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5499 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا فى المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5628 إصابة مؤكدة وتعافي 3511 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 287، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (604672), وعدد حالات التعافي (558546), وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8903) "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.