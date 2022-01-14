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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي في الإصابات.. “الصحة” تعلن تسجيل 5628 إصابة جديدة بكورونا و3511 حالة تعافي خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، تسجيل 5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3511 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 287 حالة.
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
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