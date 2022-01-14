شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البترول الكويتية: السيطرة على حريق فى مصفاة ميناء الأحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البترول الكويتية السيطرة على حريق في مصفاة ميناء الأحمدي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كما أعلنت الشركة أن هناك 10 إصابات نتجت عن الحريق الذى وقع بمصفاة الأحمدي.

وكانت قد أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، العام الماضى اندلاع حريق بوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بالتعامل معه، وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنه لم تقع إصابات، و تم عزل وحدة إزالة الكبريت رقم 42 التي وقع بها الحريق وجميع الخطوط المؤدية إليها، وشددت الشركة في على أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر بالحريق، وكذلك عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء.