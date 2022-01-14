شكرا لقرائتكم خبر عن قائد اليونيفيل: نفذنا 400 مشروعا تنمويا بجنوب لبنان خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنرال سيتفانو ديل كول، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) تنفيذ أكثر من 400 مشروع تنموى فى الجنوب اللبنانى خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر وإيجابى على المجتمعات المحلية خلال الأوقات الصعبة.

جاء ذلك فى تصريح له عقب إعلان قوات حفظ السلام النيبالية التابعة لليونيفيل بتسليم مشروع زراعى وحديقة عامة كبيرا للسلطات المحلية فى قرية البليدة جنوب شرقى لبنان، والذى يعد أول مشروع تعاون مدنى - عسكرى واسع النطاق للقرية يتم تنفيذه فى إطار عملية سلام تابعة للأمم المتحدة.

وجدد ديل كول االتزام اليونيفيل بالسلام والاستقرار، ومواصلة العمل لتهيئة الظروف لسلام دائم.