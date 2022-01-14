شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من أمطار وسيول على الحدود الشمالية حتى الثالثة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة وسيول على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة الثالثة صباح الجمعة.

وقالت “الدفاع المدني” عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر” :” تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 3 صباح يوم الجمعة”.

وأوضحت أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة هما : العويقيلة- رفحاء.

كما أشارت أن التأثيرات المصاحبة: نشاط في الرياح السطحية، تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، سيول.