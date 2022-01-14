شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 58 بابًا لدخول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، أنه تم تجهيز (٥٨) بابا لاستقبال المصلين المصرح لهم بأداء صلاة الجمعة، يوم غدٍ، الجمعة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها من خلال الوكالات التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن شراز المالكي، أنه جند أكثر من (١٠٠) مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة.

وأضاف المالكي أن الأبواب التي خصصت للمصلين ( ٢٠) بابا وهي ( الملك عبدالله، ١١٤، ١٢١، ١٢٣، ١٠٤، سلم الشبيكة، ٧٤، ٨٤، ٨٥، ٨٨، سلم ٩١ و ٩٢، بدروم ٧٦، و ٨٢، باب أجياد، جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، باب إسماعيل، جسر المروة، سلم الأرقم ).

أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها ( ١١ ) وهي (الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد ، بدروم السلام ١_٤_٥، شبوك الصفا، مدخل سلم الأرقم، أبواب النبي عليه الصلاة والسلام، باب علي رضي الله عنه، باب المروة).

والأبواب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عددها (١١) وهي (الملك فهد، باب أجياد، جسر أجياد، بدروم السلام ١_٤_٥، باب المروة، جسر المروة، شبوك الصفا،١١٤، ١٢٣ )، كما تم تخصيص بقية الأبواب للخدمات العامة، ودخول وخروج العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.

وبين المالكي أن الإدارة تقوم بضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أوضحت أن هناك أبوابا مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة.