شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلة وامرأة فى قصف استهدف المنطقة الخضراء الحكومية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم تعرض المنطقة الخضراء الحكومية إلى هجوم صاروخى أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمنى "فى عمل إرهابى جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء في بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي بغداد مما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح".

وذكر البيان " سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، والقوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار ".

يذكرأن، اعتبرت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الخميس، القصف الذى تعرضت له المنطقة الخضراء مساء اليوم؛ يسعى لتقويض أمن العراق وسيادته.

وقالت السفارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مضيفة "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هى اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية ، بل على سيادة العراق نفسه".

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد تعرضت مساء اليوم ، للاستهداف بصواريخ عدة، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى عن إصابة امرأة وطفلة باستهداف المنطقة الخضراء.