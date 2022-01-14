شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اليمنى: العام الجديد سيكون عام النصر وتحرير كل شبر فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بالانتصارات الكبيرة والمتوالية فى مختلف جبهات القتال، وقال: هذا العام سيكون عام النصر ضد أعداء اليمن وتحرير كل شبر فى البلاد من الحوثى ومن ورائه".

وأعرب رئيس الأركان - خلال تدشين دائرة التوجيه المعنوى العام التدريبى والقتالى والمعنوى للعام 2022 اليوم الخميس، وفقا لقناة (اليمن) الفضائية - عن شكره لقادة وضباط وصف وأفراد الجيش وقوات العمالقة ورجال القبائل على ما يسطرونه من ملاحم خالدة وما يقدمونه من تضحيات من أجل الدين والوطن.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأشقاء فى التحالف العربى - بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة - على ما يقدمونه من دعم لليمن والقوات المسلحة اليمنية فى معركة العروبة للخلاص من الآفة الحوثية الإيرانية الخبيثة ، مؤكداً أن مليشيا الحوثى ما هى إلا أداة تنفذ أجندة إيران لتدمير اليمن والمنطقة العربية ولن يمر هذا المشروع التدميري.

وتطرق رئيس الأركان إلى أهمية الرسالة العظيمة الملقاة على دائرة التوجيه المعنوى لتواكب المعركة الوطنية الفاصلة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتضحية والصبر لإيصال هذه الرسالة وغرس الثقافة العسكرية الصحيحة وحب اليمن فى أذهان وعقول منتسبى الجيش وإسناد مهمتهم لتحقيق الأمن والإستقرار لليمن.

وأكد دعم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان للدائرة لتتمكّن من تأدية رسالتها السامية على الوجه الأمثل.

من جانبه، قال مدير دائرة التوجيه المعنوى العميد الركن أحمد الأشول إن "الانتصارات التى نعيشها اليوم على يد جيشنا الوطنى وقوات العمالقة ومقاومتنا الشعبية وأبناء القبائل ومساندة إخواننا فى التحالف أكدت أن المليشيا الحوثية أوهن من بيت العنكبوت، وأن اليمنيين فى صف واحد وهمهم وشعارهم اليمن أولًا وثانيًا وفوق الجميع وتتسع للجميع"، مستعرضاً فى كلمته الأعمال التى أنجزتها الدائرة خلال العام المنصرم 2021 وخططها للعام الجديد.