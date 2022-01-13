شكرا لقرائتكم خبر عن تباين فى الإصابات بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، تباينا فى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففى السعودية، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 599 ألفا و44 إصابة، كما سجلت شفاء 2978 حالة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 555 ألفا و35 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و901 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفى الأردن، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و362 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا، و2296 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و91 ألفا و691 إصابة، والوفيات إلى 12 ألفا و945 حالة، والشفاء إلى مليون و54 ألفا و759 حالة.

وفى فلسطين، سجلت وزارة الصحة وفاة حالتين و528 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و298 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى نسبة التعافى من فيروس "كورونا" فى فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى الكويت، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 451 ألفا و430 إصابة، كما سجلت شفاء 792 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 416 ألفا و400 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2474 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة والبيئة 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، وتماثل 370 شخصا للشفاء ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و940 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و229 حالة، والشفاء إلى مليونين و68 ألفا و727 حالة.

وفى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2289 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 568 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 282 ألفا و24 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1397 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 2683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 795 ألفا و997 إصابة، وحالة وفاة جديدة بإجمالى 2182 حالة، وتعافى 1135 حالة جديدة بإجمالى 756 ألفا و805 حالات.

وفى ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 395 ألفا و687 إصابة، كما سجل شفاء 608 حالات جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 383 ألفا و80 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 5 آلاف و822 حالة، وذلك عقب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وفى المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 8338 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و25 ألفا و898 إصابة، كما سجل شفاء 4918 حالة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 961 ألفا و462 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 14 ألفا و945 وفاة ، وذلك عقب تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس.