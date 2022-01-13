شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالرصاص المطاطى خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطى وبالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية برقة شمال غرب محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطى فيما أصيب 34 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات فى برقة التى تشهدت مواجهات متكررة مع المستوطنين منذ مقتل مُستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية قبل نحو 3 أسابيع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس فى تصريح للصحافة إن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدى لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضى المواطنين فى المنطقة، والتى كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.