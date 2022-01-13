شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يؤكد الالتزام باستكمال مسار اعتماد الأمازيغية لغة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الالتزام باستكمال مسار اعتماد الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، ووضعها ضمن إطار عمل واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التى عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية فى اطار ترسيخ الهوية الوطنية متعددة الروافد.

وأوضح أخنوش - فى كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذى انعقد اليوم الخميس عبر التواصل المرئي- حرص العاهل المغربى الملك محمد السادس، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التى تستحقها فى بناء الهوية الوطنية، من خلال توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني.

وأفاد بيان للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى باسم الحكومة، بأن أخنوش تقدم بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972 بتهانيه إلى كل المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن هذه المناسبة تعد من المظاهر المشتركة للمغاربة جميعا.

وأضاف أن الحكومة ملزمة بتسريع الاستراتيجية التى ينص عليها القانون التنظيمى المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمى للأمازيغية وكيفية إدماجها فى مجال التعليم وفى مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنفيذ مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

كما وجه أخنوش أعضاء الحكومة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمى للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التى توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافى والحضارى الأمازيغى بكل أشكاله وتعبيراته.