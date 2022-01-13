شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يُخلي منطقة ميدان المصمك تحسبًا من وقوع كارثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجت منطقة ميدان المصمك على طريق بريدة، من كارثة كادت أن تحدث- لولا ستر الله- بعد انقلاب صهريج غاز على الطريق.

وعلى الفور تدخلت قوات الدفاع المدني بالقصيم، والتي باشرت الحادث وقامت بإخلاء المنطقة المحيطة احترازيًا ونقل الصهريج من الموقع.

وقال حساب الدفاع المدني على موقع “تويتر” :” باشر مدني القصيم حادث انقلاب صهريج غاز بميدان المصمك على طريق بريدة، وإخلاء المنطقة المحيطة احترازيًا، ونقل الصهريج من الموقع، دون إصابات – ولله الحمد”.