شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيول تجتاح إقليم كردستان العراق وتحذير من ارتفاع مناسيب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بعض مناطق إقليم كردستان العراق خلال الساعات الماضية لموجة سيول بعد أيام على هطول كثيف للأمطار.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن مدنا فى إقليم كردستان بما فيها العاصمة أربيل غرقت بمياه الأمطار التى هطلت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى كردستان: "بعد زيادة تأثير الموجة التى ضربت الإقليم فإن الأمطار ستستمر بالهطول بغزارة فى معظم المناطق".

وحذرت المديرية من "مخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى حدود المحافظات ومراكزها"، وتوقعت "استمرار موجة الأمطار حتى يوم الاثنين من المقبل، بحسب "روسيا اليوم" ".