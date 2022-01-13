شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير ثلاثة أوكار لداعش فى عمق صحراء الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، تدمير ثلاثة أوكار لداعش في عمق صحراء الأنبار.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت وفق اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم وبدلالته، من تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية، كانت تستخدم كملاذ لعناصر داعش الإرهابية ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود".



وأضاف البيان، أن الأوكار التي تم تدميرها شملت وكراً في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصالة ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة أحد المتهمين، فضلا عن وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلومتراً داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البنزين والدهن تتزود منها العناصر الإرهابية وأسطوانات غاز ومواد احتياطية.



وأشارت الخلية إلى أنه تم تدمير وكر أنشئ ليكون ملاذاً لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات، يحتوي على مواد غذائية ومواد طبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن أنبوب مسلكة، إذ تم تدميرها ومعالجتها من قبل رجال الوكالة، إلى جانب تدمير عربة كانت عناصر داعش تستخدمها في إخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل".