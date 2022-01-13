شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو إلى الإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإفراج الفوري عن السفينة الاماراتية روابي وطاقمها، والمحتجزين من قبل الحوثيين من امام السواحل اليمنية، مشدداً على ادانة الجامعة الكاملة لهذا العمل واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام، تأكيده أن الاستيلاء على السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً ضد دولة بعينها، وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة بحيوية من العالم.

وأوضح المصدر، أن السلوك الحوثي، وما تورطت فيه الميلشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجرامياً خطيراً يتعين التصدي له وردعه، صيانة لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.