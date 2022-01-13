الصحة التونسية: تطعيم أكثر من 10 آلاف شخص ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس، أن عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و475 ألفا و736 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح، ومليون و603 آلاف و169 شخصا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون، أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد جرعات التلقيح بلغ 12 مليونا و463 ألفا و191 جرعة.



وأضاف البيان، أن عدد المسجلين على منظومة الصحية لتلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و776 ألفا و59 شخصا.