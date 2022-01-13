شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد دينى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي جنوبي المحافظة.

وحسب موقع السومرية نيوز، قالت القيادة في بيان إن "قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين إمرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".