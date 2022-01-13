شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام عضو من حركة الشباب الصومالية فى مناطق ولاية جنوب الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤول أمني صومالي استسلام إسحاق أبشر إبراهيم آدم من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للقوات المسلحة الصومالية في مناطق ولاية جنوب الغرب.

وأوضح المسؤول في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن إسحاق أبشر كان عضوًا في ميليشيات الشباب الإرهابية لمدة 7 سنوات، ودعا أصدقاءه إلى الاستسلام والاستفادة من العفو الذي قدمته الحكومة الفيدرالية.

يذكر أن العديد من القياديين البارزين في صفوف المتمردين بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الصومالي الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.