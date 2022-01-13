شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات كورونا بـ 5499 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت السلطات الصحية السعودية، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 5499 حالة

وأعلنت الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا فى المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "5499" إصابة جديدة مؤكدة وتعافى "2978" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "262" حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (599044) إصابة, بينما بلغ عدد حالات التعافي (555035) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8901) وفاة "يرحمهم الله جميعاً".

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