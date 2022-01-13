أمين عام الجامعة العربية يدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو

وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم الخميس، عن خالص التعازي لأسر الضحايا والحكومة الصومالية متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان ذاته، بأن الجامعة العربية تقف بكل قوة مع جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.