شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” توضح عقوبة مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عقوبة مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف.

وكشفت عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف، تصل إلى ألفين ريال، وذلك اعتبارًا من تاريخ 12/6/1443هـ.

وأوضحت أن الإجراءات المصاحبة تتمثل في؛ مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وتصحيح المخالفة، والتنبيه قبل إيقاع العقوبة.

كما قررت الوزارة أن عقوبة مخالفة استخدام سقف مستعار يتأثر بالرطوبة تصل إلى 2 الف ريال.

وأكدت أن عقوبة مخالفة ممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم، تصل إلى 3 آلاف ريال.

وأشارت إلى أن العمل بهذه القرارات يبدأ من تاريخ 12/6/1443هـ.