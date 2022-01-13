شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي في الإصابات.. “الصحة” تعلن تسجيل 5499 إصابة جديدة بكورونا و2978 حالة تعافي خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 5499 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 2978 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 262 حالة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: