شاهد.. ممرض يفرغ حقنة لقاح كورونا خارج الأذرع مقابل 300 يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرض إيطالي للاشتباه في تلقيه أموالا مقابل إفراغ حقنة لقاح كورونا خارج أذرع المرضى ووضع ضمادات لحوالي 45 شخصا رافضين أساسا للقاحات، ليظهروا أنهم تلقوا اللقاحات، لتزوير حصولهم على شهادة صحية عن تلقيهم التطعيم ضد كورونا.



وتقول الشرطة في مدينة أنكونا الإيطالية، إنه تم وضع أربعة من شركاء الممرض المزعومين رهن الإقامة الجبرية كجزء من استكمال عمليات التحقيق.

واتهمت الشرطة في أنكونا المجموعة بتلقي 300 يورو لكل فرد، وهم في العادة من المناهضين للقاحات مقابل وضع ضمادات كـ "مبرر" على أنهم أخذوا اللقاحات "المزيفة"، وفق "يورونيوز".

ووفقًا للإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في إيطاليا الاثنين، لا يسمح لغير الملقحين ضد كوفيد-19 بالذهاب إلى المطاعم أو السينما أو المسابح أو النوادي الرياضية أو استخدام وسائل النقل العام، في حين أعيد فتح المدارس، ويتم فقط إعفاء الأشخاص الذين تم شفاؤهم مؤخرًا من فيروس كورونا من هذا الالتزام الذي يمثل تشديدًا إضافيًا للقيود المفروضة على غير المطعّمين في مواجهة زيادة الإصابات، وبينهم الأطفال.

خضوع 45 شخصًا يُزعم أنهم تلقوا شهادات لقاح مزيفة للتحقيق

وبحسب ما ورد في بيان للشرطة، بدأ تحقيق الجهات الأمنية بعد أن اشتبه طبيب في مستشفى أنكونا في تصرفات زميله. يُزعم أن لقطات الشرطة أظهرت الممرض وهو يفرغ إبر اللقاح في حاوية نفايات طبية قبل أن يتظاهر بحقن ذراع الشخص.

ووفقًا للشرطة الإيطالية، يخضع 45 شخصًا يُزعم أنهم تلقوا شهادات لقاح مزيفة للتحقيق.