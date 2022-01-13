شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 88 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 88 ألفا و262 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثالثة فى البلاد 3 ملايين و628 ألفا و856 شخصا.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و603 آلاف و530 شخصًا بعد تلقى 5203 أشخاص الجرعة الأولى خلال الـ(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و991 ألفا و266 شخصا بعد تلقى 7685 شخصا الجرعة الثانية خلال الـ(24) ساعة الماضية.

كانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.