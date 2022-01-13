شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع قيادات الكتل النيابية التحضير لانعقاد الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الرئيس اللبنانى ميشال عون، لقاءاته التشاورية مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والهادفة إلى التحضير لانعقاد طاولة الحوار الوطني.

والتقى الرئيس عون، أعضاء كتلة اللقاء التشاورى النيابية للنواب السنة المستقلين وهم عبد الرحيم مراد وفيصل كرامى والوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

وأكدت الكتلة أنها ستلتقى وتأخذ القرار المناسب بشأن دعوة الرئيس عون للحوار بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.

كما التقى عون مع رئيس كتلة "الحزب القومي" النائب أسعد حردان الذى أكد بعد اللقاء تأييده لأى دعوة للحوار، مبديا بعض الملاحظات التى تتعلق بجدول أعمال طاولة الحوار التى دعا لها رئيس الجمهورية.

والتقى الرئيس عون مع رئيس كتلة "نواب الأرمن" النائب هاجوب بقرادونيان الذى صرح بعد اللقاء بأن السبيل الوحيد لحل المشاكل فى الداخل هو الحوار، مؤكدا أن الكتلة ستلبى الدعوة حال تلقيها وستعمل على إنجاح الحوار.

واختتم الرئيس عون مشاوراته بلقاء عقده مع رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذى صرّح بعد اللقاء بأن التكتل سيلبى دعوة الرئيس إلى الحوار، معتبرا أنه طريق الخلاص، واعتبر باسيل أن رفض الحوار يؤدى إلى نفس النتائج الكارثية، ويتحمل مسؤوليتها من يرفض المشاركة فيه.