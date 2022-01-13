شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للعودة الحضورية.. تنويه من «تعليم الطائف» بشأن «النقل المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت إدارة تعليم الطائف أولياء الأمور للمبادرة بتسجيل أنبائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور.

وقالت إدارة التعليم بالطائف، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “استعدادًا للعودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال .. بادر بتسجيل أبنائك في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور عبر أيقونة “طلبات النقل المدرسي”.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف، أنه يمكن الاستفسار الاتصال بالرقم المجاني لشركة تطوير للنقل التعليمي على الرقم المجاني : 8001231000 .

هذا وتواصل إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات استعداداتها للعودة الحضورية لطبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري بعد انقطاع نحو عامين.

وتعمل إدارات التعليم على استكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.