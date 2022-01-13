شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: ارتفاع الإصابات فى لبنان والجزائر وانخفاضها فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عدد من الدول العربية، تباينا فى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع تم تسجيله أمس، حيث ارتفعت فى لبنان والجزائر، وانخفضت فى المغرب.

ففى لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7246 إصابة جديدة مقارنة بـ 6665 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالى إلى 794 ألفا و744 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل الإجمالى إلى 9 آلاف و325 حالة، وبلغت حالات الشفاء 681 ألفا و516 حالة.

كما ارتفعت الإصابات فى الجزائر بشكل طفيف، حيث سجلت وزارة الصحة 610 إصابات جديدة اليوم مقارنة بـ 557 حالة ليصل إجمالى الإصابات إلى 223 ألفا و806 حالات، كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بإجمالى 6 آلاف و372 حالة، فيما تماثل 367 شخصا للشفاء بإجمالى 153 ألفا و469 حالة.

وفى المقابل، انخفضت الإصابات فى المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5518 إصابة جديدة مقابل 7336 حالة تم تسجيلها أمس، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و17 ألفا و560 حالة، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بإجمالى 14 ألفا و935 حالة بنسبة 1.5%، فيما تماثل 1711 شخصا للشفاء ليصل الإجمالى إلى 956 ألفا و544 حالة بنسبة 94%.