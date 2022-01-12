شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر: حجز 54 طنا من المخدرات واعتقال 16 ألف شخص منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في النيجر، عن حجز 54 طنا من المخدرات، و67 مليون قرص مخدر، خلال الفترة ما بين 2015 و3 يناير 2022.

وقال الناطق باسم الحكومة النيجرية تيجاني إدريسا عبد القادري، إن من بين المحجوزات " أكثر من 32 طنا من أعشاب القنب، وأزيد من 21 طنا من راتنجات القنب، و228 كلغ من الكوكايين".

وأوضح تيجاني إدريسا في حديث له خلال مؤتمر صحفي، أداره وزير الداخلية والأمن العام حمادو أمادو سولي، أن المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، اعتقل 16046 مشتبها فيهم في مختلف العمليات التي تمت على مدى 6 سنوات.

ويأتي تقديم هذه الحصيلة، أياما بعد إعلان الشرطة في النيجر عن حجز 214 كلج من الكوكايين في شمال البلاد، واعتقال رئيس بلدية وسائقه حاولا نقل المخدرات إلى ليبيا.