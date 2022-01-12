شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الضحايا جراء انفجار الصومال إلى 8 قتلى و9 مصابين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علنت مصادر صحية في الصومال، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع في خارج المطار الدولي في العاصمة "مقديشيو" إلى 8 قتلى على الأقل و9 مصابين.
ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن شهود عيان قولهم إن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تمر في نفس توقيت الانفجار ويبدو أنها كانت المستهدفه من التفجير الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في طريق المطار.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.