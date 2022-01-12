ارتفاع عدد الضحايا جراء انفجار الصومال إلى 8 قتلى و9 مصابين

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن شهود عيان قولهم إن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تمر في نفس توقيت الانفجار ويبدو أنها كانت المستهدفه من التفجير الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في طريق المطار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.