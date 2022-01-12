تصنيف يكشف عن أسوأ جواز سفر في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حصل جواز السفر الأفغاني على صفة الأسوأ في العالم وحاز هذا البلد على المرتبة الأخيرة في تصنيف مؤشر "Henley Passport Index"، الذي وُضع على أساس معيار نظام الإعفاء من التأشيرة.



وعلى سبيل المثال، لا يُطلب من حامل جواز السفر الأفغاني الحصول على تأشيرة عند السفر إلى 22 دولة فقط، فيما يمكن لليابانيين والسنغافوريين السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة، ويحتل هذان البلدان المرتبة الأولى.

إلى ذلك، لم يبتعد جيران أفغانستان عنها كثيرا، ففي هذه المنطقة مثلا الجواز الإيراني متاح السفر لحامليه من دون تأشيرة إلى 43 دولة وترتيبه 101، والباكستاني متاح بالمثل للسفر من دون تأشيرة إلى 31 دولة ومرتبته 108، وحاملو جواز تركمانستان يمكنهم السفر من دون تأشيرة إلى 52 دولة ومرتبته 91، وجواز سفر طاجيكستان يمكن لحامليه السفر من دون تأشيرة إلى 59 دولة وحلّ بالمرتبة 84، وجواز أوزبكستان يمكن السفر به من دون تأشيرة إلى 57 دولة ومرتبته 86.