المغرب يقترب من ذروة تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يدنو المغرب من ذروة تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، وسط تحذيرات متزايدة من السلطات الصحية



وتشهد البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021 ارتفاعا ملحوظاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتسجل المملكة المغربية في هذه الأيام إصابات تتراوح ما بين 7000 و8000، الأمر الذي رفع عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى أكثر من 42 ألف حالة.

وتتابع اللجنة العلمية لكورونا في المغرب مختلف المؤشرات الوبائية، مؤكدة أن الموجة الحالية تتسم بسرعة انتشار غير مسبوقة.