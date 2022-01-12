شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات ودافئ فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأربعاء، فى السطور التالية:- السعودية: السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة وجازان. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:34.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأربعاء ، دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

وفى المساء بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .