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ما هي توقعات بيل غيتس حول فيروس كورونا ولقاحاته؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملياردير بيل غيتس، صاحب الأعمال الخيرية، في حوار عبر موقع تويتر مع ديفي سريدار، الأستاذة بكلية الطب بجامعة أدنبرة، أن أعداد حالات فيروس كورونا من المحتمل أن تنخفض بعد وصول الموجة الحالية بعدوى سلالة أوميكرون إلى ذروتها، وأن المرض يمكن "التعامل معه مثل الإنفلونزا الموسمية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء  أمس الثلاثاء.

وأضاف غيتس "ومن غير المحتمل أن  تظهر سلالة أشد عدوى، لكننا فوجئنا كثيرا خلال الجائحة. سيشكل أوميكرون مناعة تستمر للسنة القادمة على الأقل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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