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المغرب يتلقى 14 ألف جرعة ثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 14 ألفا و 708 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثالثة فى البلاد 3 ملايين و 540 ألفا و 594 شخصا.

وذكرت الوزارة المغربية - فى بيان لها - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 598 ألفا و 327 شخصا بعد تلقى 1040 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 983 ألفا و 581 شخصا بعد تلقى 1420 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.

وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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