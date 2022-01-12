شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والهند تبحثان تعزيز التعاون البيئي والمناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين الدكتور محمد مبارك بن دينه، اليوم الثلاثاء، مع سفير الهند لدى البحرين بيوش شريفاستاف، تعزيز التعاون البيئي والمناخي.

وأشاد بن دينه - خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء البحرين - بمستوى العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للبيئة في بلاده لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات البيئية والمناخية، بما يخدم البلدين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن الهند تتميز بتجارب متقدمة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتقنية المستدامة.

واستعرض بن دينه دور البحرين الوطني والإقليمي والدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والارتقاء بالمستوى الحضاري والبيئي، من خلال دورها الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات البيئة، ومن خلال البرامج والمشاريع التنموية التي تخدم الأهداف البيئية وتحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، معربا عن شكره للمجلس الأعلى للبيئة البحريني على تعزيز هذا التعاون، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وزيادة الشراكة، التي تعزز العمل البيئي العالمي وتصب في مصلحة البلدين والشعبين.