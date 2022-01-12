شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: توزيع تعويضات لأصحاب 482 وحدة سكنية متضررة من انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني توزيع 4 مليارات و270 مليونًا و600 ألف ليرة لبنانية اليوم على مالكي 482 وحدة سكنية متضررة بشكل متوسط أو دون المتوسط جراء انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.

جاء ذلك بعدما استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء الانفجار.

وأوضح أن الوحدات التي تم تعويضها موزعة على مناطق الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكورنيش النهر والجعيتاوي والمدور والرميل.

وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم استكمال توزيع المساعدات غدا في ذات المناطق بالإضافة إلى مناطق كرم الزيتون وساسين والروم ورزق والعدلية وتباريس.