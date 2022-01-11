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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول منشور بتعليق القدوم من 20 دولة.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا منسوبا للإدارة العامة للجوازات بتعليق القدوم من 20 دولة ابتداءً من غد الأربعاء 12/1/2022، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيما تفاعل الحساب الرسمي لـ”الجوازات” مع سؤال مواطن في هذا الشأن، لتوضح الدول المعلق القدوم منها والتي شملت 17 دولة، ما يؤكد أن المنشور المتداول غير صحيح ومفبرك.
وسأل مواطن قائلًا:” ماهي الدول المعلق القدوم منها ؟ علما اني استكملت الجرعات كاملةً خارج المملكة و اللقاح معتمد في المملكة”.
ورد حساب “الجوازات” موضحًا الدول المعلق القدوم منها والتي جاءت كالتالي:” البرازيل، اندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني”.
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