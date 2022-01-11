شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لجماعة الحوثى فى جبهة الملاحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش اليمني في اللواء الثالث عاصفة اليوم الثلاثاء من إحباط وصد عملية تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اليمني اللواء محمد العجابي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع أبطال الجيش اليمني في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيط بمحور مران، وتمكن الجيش من التصدي لهم بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد منهم، فيما لاذ البقية بالفرار".



وأضاف العجابي أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول الوصول إلى نقاط الاشتباك وأجبرتهم على التراجع والعودة إلى مسافات بعيدة.