شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندى إسرائيلى فى عملية دهس شمال رام الله فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب جنديا إسرائيليا بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر عملية دهس قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، فيما تم اعتقال المنفذ.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، إصابة مجند إسرائيلى فى عملية الدهس التى وقعت مساء الثلاثاء، من جانبها، أكدت القناة "14" الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى وصلت إلى مكان الحادث، بحسب "روسيا اليوم".

ويوم الخميس الماضى، دهس مستوطن إسرائيلى، مواطنة فلسطينية فى محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن استشهد شاب فلسطينى فى الصباح جراء دهس مستوطن له فى مدينة رام الله.