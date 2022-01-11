شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا لتصديهم لأعمال تجريف فى قرية الأطرش بمنطقة النقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنا من قرية الأطرش بالنقب، بينهم 3 نساء وطفل عمره 10 سنوات، خلال تصديهم لأعمال تجريف فى قرية الأطرش بمنطقة النقب الجنوبية فى قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

وقال الأهالى إن الشرطة اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات فى محاولة لردعهم عن التصدى لتجريف أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكانت الشرطة قد هدمت فى ساعات الصباح خيمة اعتصام نصبها أهالى قرية الأطرش، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم التى تواجه مخططا لتهجيرها والاستيلاء عليها.

وقال الشيخ كمال الخطيب القيادى الإسلامى داخل الخط الأخضر- فى تصريح صحفي: "ما يجرى بالنقب ليس اعتداء على الأرض فقط وإنما اعتداء على العرض عبر اعتقال النساء والفتيات بطريقة همجية ووقحة.. صمود وثبات أهلنا فى النقب هو من سيفشل مشروع المؤسسة الإسرائيلية، أهلنا فى النقب كانوا دائمًا رقمًا صعبًا وسيبقون كذلك".