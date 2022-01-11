شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية المشتركة تعلن السيطرة على مناطق واسعة بإحدى مديريات مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقالت "ألوية العمالقة الجنوبية" في بيان نشره مركزها الإعلامي على تويتر إنها سيطرت "على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب وتكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة".

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.